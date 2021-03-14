SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne Ayşe T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.