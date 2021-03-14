Çorum'da cinayet gibi trafik kazası meydana geldi.
ALIŞVERİŞTEN DÖNEN AİLEYE ARABA ÇARPTI
Kaza, Buharaevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen Ayşe T. (41), oğlu Engin T. (7) ve kardeşi Mustafa A.'ya (41) yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı.
1 ÖLÜ 2 YARALI
Kazada Ayşe T. hayatını kaybederken, oğlu ve kardeşi yaralandı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne Ayşe T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.