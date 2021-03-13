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    Uzmanlar enerji içeceklerine karşı uyardı! Ölüme götürüyor...

    Enerji içecekleri, kalpte çarpıntı, ellerde titreme ve ritim sorunlarıyla ölüme götürüyor. Fazlası bağımlılık yapıyor. Alınmadığında vücudun dengesini bozuyor.

    Kötü enerji!
    Uzmanlar enerji içeceklerine karşı uyarıyor. Enerji karışımı olarak bilinen enerji içecekleri genellikle bir amino asit olan taurin, glukuronolakton, güçlü bir kafein formuna sahip bir bitkisi olan a ve B vitaminleri ile birleştirilen kafein gibi bileşenler içeriyor. Bu da 2 adet 'ya eş değer kafein olduğunu gösteriyor.

    Fazlası kafein zehirlenmelerine yol açabilir.

    Kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir.

    Aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir.

    Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri düşüğe neden olabilir.

    Kalp hastalıklarını içeriğindeki maddelerden dolayı tetikleyerek beklenmedik krizlere yol açabilir.

    Alkol ya da ilaçla tüketilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı yükselmesi gibi yan etkiler meydana getirir.




    KUTULARCA İÇMİŞ
    İstanbul Büyükçekmece'de geçen salı (15), uyumadan önce kutularca enerji içeceği içti. Sabah ise uyanamadı. Hayatını kaybetti.
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