2019 yılının başından bu yana atıkla mücadele ve çevreci politikalar dahilinde ücretli olan plastik poşetlerde yeni detaylar belli oldu. Buna göre üreticiler yeni getirilen kurallara uymak zorunda olacak.
ORANLAR: YÜZDE 65 VE YÜZDE 15
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, "çevreci slogan" plastik poşetin yüzey alanın en az yüzde 65'ine, "sıfır atık logosu" ise bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.
2022'DEN İTİBAREN KRİTERLERİ SAĞLAMAYANIN SATIŞI YASAKLANACAK
Yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirleyen Bakanlıkça, 1 Ocak 2022'den itibaren kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.