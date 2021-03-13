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    • Yaşam
    • 13.03.2021 17:18
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    • 13.03.2021 17:18
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    DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 6’sı sınır dışı edildi.

    DHA
    Gözaltına alınan 4 kişi DEAŞ'tan tutuklandı

    İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı oldukları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 9 Mart tarihinde, 13 ilçede, 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanmıştı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI
    Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu 6 şahıs sınır dışı edilirken, 1'i adli makamlarca serbest bırakıldı. 12 Mart'ta adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 3'ü adli kontrol ile serbest bırakılırken 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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