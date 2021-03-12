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    'da tek başına can verdi: Herkes o sırları merak etti

    1995  Erkek Güzeli , öğretmenlik yaptığı 'daki kazada can verdi. Ailesi, naaşının Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. 47 yaşında vefat eden Çantay'ın, şov dünyasındaki fırtınalı hayatı ile ilgili sırlarını ailesine bile anlatmadan gittiği belirtildi.

    Sırlarıyla gitti

    1995 Erkek Güzeli , öğretmenlik yaptığı 'daki kazada can verdi.

    Ailesi, naaşının Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. 47 yaşında vefat eden Çantay'ın, şov dünyasındaki fırtınalı hayatı ile ilgili sırlarını ailesine bile anlatmadan gittiği belirtildi.

    Kardeşi y, şunları söyledi:

    "Sırlarını bilmiyorum. Onları hiç konuşmadık. Yalnız Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Hiç evlenmedi ama kimsesiz, sahipsiz değildi. 2017'de hep yaşamak istediği Tayland'a gitti... Her sene yanımıza gelirdi. Çok neşeliydi. Biz de her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Cenazesinin bir an önce getirilmesi için çabalıyoruz. Kesinlikle burada defnedilecek."

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    Haberler Yaşam Karahan Çantay Tayland'da tek başına can verdi: Herkes o sırları merak etti