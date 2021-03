1995 Türkiye Erkek Güzeli Karahan Çantay, öğretmenlik yaptığı Tayland'daki kazada can verdi.

Ailesi, naaşının Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. 47 yaşında vefat eden Çantay'ın, şov dünyasındaki fırtınalı hayatı ile ilgili sırlarını ailesine bile anlatmadan gittiği belirtildi.

Kardeşi Betül Çantay, şunları söyledi:

"Sırlarını bilmiyorum. Onları hiç konuşmadık. Yalnız Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Hiç evlenmedi ama kimsesiz, sahipsiz değildi. 2017'de hep yaşamak istediği Tayland'a gitti... Her sene yanımıza gelirdi. Çok neşeliydi. Biz de her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Cenazesinin bir an önce getirilmesi için çabalıyoruz. Kesinlikle burada defnedilecek."