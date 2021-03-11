Karahan Çantay Tayland'da hayatını kaybetmişti... Kardeşi Ceyhan Betül Çantay anlattı gerçekler ortaya çıktı

MOTOSİKLETLE KAZA YAPTI

Hürriyet'in haberine göre, kazanın nasıl olduğunu anlatan Çantay'ın eski dostu Tuğrul Odabaş "Biz bir yıldır konuşmuyorduk, ben ona kızgındım biraz. Ama asker arkadaşım üç gün önce yanımda onunla telefonla konuştu. Hatta ona 'Motor kullanma' diyerek kızdı. Kaza pazar günü gerçekleşmiş, mobilet gibi bir motoru vardı onunla yapmış" dedi.