



Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Yumuk (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Yumuk (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Gülsüm 9 ay önce, Sevda ise 2 ay önce babanın talebi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Afyonkarahisar'daki Sevgi Evi'ne yerleştirildi. En büyük çocukları askerde olan, böbrek yetmezliği hastası 6 yaşındaki küçük kızlarıyla yaşayan baba Bünyamin Yumuk, Gülsüm ve Sevda'yı 13 Şubat'ta izinli olarak eve getirdi.