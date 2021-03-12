Afyonkarahisar'da kaldıkları Sevgi Evi'nden babası tarafından izinli alındıktan sonra 2 gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm (15) ve Sevda Yumuk (14) kardeşlerden Sevda, 3 gün sonra bulunup teslim edildiği Sevgi Evi'nden, bugün "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Sevda'nın bulunması için çalışma başlatan jandarma, ablası Gülsüm Yumuk'u arama çalışmalarını da sürdürüyor.
Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Yumuk (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Yumuk (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Gülsüm 9 ay önce, Sevda ise 2 ay önce babanın talebi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Afyonkarahisar'daki Sevgi Evi'ne yerleştirildi. En büyük çocukları askerde olan, böbrek yetmezliği hastası 6 yaşındaki küçük kızlarıyla yaşayan baba Bünyamin Yumuk, Gülsüm ve Sevda'yı 13 Şubat'ta izinli olarak eve getirdi.
Günlük işlerde çalışan Bünyamin Yumuk rahatsızlanınca 18 Şubat günü eşi Cennet ile birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Aynı gün kızlarından Sevda, 'Anneanneme gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.