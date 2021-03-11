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    • 11.03.2021 14:48
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    • 11.03.2021 14:48
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    'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

    'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon yola devrildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

    Milas - Söke karayolu Pınarcık Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Ozan Y.'nin kontrolünde seyreden 35 AG 9920 plakalı kapalı kasa kamyon, bölgede etkili olan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Yola devrilen kamyon orta refüjde durabilirken, araç sürücüsü Ozan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim T. kazadan yara almadan kurtuldu.
    Devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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