Milas - Söke karayolu Pınarcık Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Ozan Y.'nin kontrolünde seyreden 35 AG 9920 plakalı kapalı kasa kamyon, bölgede etkili olan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yola devrilen kamyon orta refüjde durabilirken, araç sürücüsü Ozan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim T. kazadan yara almadan kurtuldu.
Devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
- Yaşam
- 11.03.2021 14:48
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- Son Güncelleme:
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- 11.03.2021 14:48
Muğla'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon yola devrildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Milas - Söke karayolu Pınarcık Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Ozan Y.'nin kontrolünde seyreden 35 AG 9920 plakalı kapalı kasa kamyon, bölgede etkili olan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.