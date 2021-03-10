TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Akatlar Mahallesi'nde ikametinde vefat eden Mehmet Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeninin tespiti için sevk edildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 1 Mart 2021 tarihli otopsi raporunda ölümünün "aort diseksiyonu rüptürüne bağlı kalp tamponadı" sonucu meydana geldiğinin belirtildiği, soruşturma neticesinde müteveffanın doğal yollarla vefat ettiği, vefat etmesinde herhangi bir kişinin kusurunun olmadığından soruşturulması gereken bir suç ya da suçlunun da bulunmadığından suç unsuru bulunmayan olay nedeni ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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