HDP'Lİ VEKİLİN EŞİ TUTUKLANDI

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi M.I. ve A.K., M.G., B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.