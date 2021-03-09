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    • 09.03.2021 22:05
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    Terör örgütü PKK'ya operasyon: HDP Van Milletvekili 'ın eşi tutuklandı

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. 'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında HDP Van Milletvekili 'nın eşi olduğu öğrenilen M.I.'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

    DHA
    HDP'li vekilin eşi terör operasyonunda tutuklandı

    Mersin'deki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarından HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi olduğu öğrenilen M.I.'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

    8 GÖZALTI
    Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin Mersin'deki eski il eşbaşkanları M.I. ve Z.Ö., Akdeniz eski ilçe başkanı A.K. ve M.G., Toroslar eski ilçe başkanı A.K., yöneticisi R.E. ve üyeler B.Ö. ile Z.İ.'yi gözaltına aldı.

    HDP'Lİ VEKİLİN EŞİ TUTUKLANDI
    Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'nın eşi M.I. ve A.K., M.G., B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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