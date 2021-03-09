SON DAKİKA: Jinekolog muayenehanesinde ayakları ve ağzı bantlı halde ölü bulundu! İğrenç detay 16 yıl sonra ortaya çıktı

"KENDİNİ SAVUNMASINI ENGELLEDİ"

Hazırlanan iddianamede M.K.M.B'nin muayenehaneye Serkan G. ile birlikte gittiği, ve Mualla Irmak'ın ağzını koli bandı ile kapatarak Serkan G.'ye yardım ettiği anlatıldı. Sonrasında delilleri karartmak için olay yerini temizlediği anlatılan B.'nin, maktulün ağzını bağlayarak serbest hareket etmesini, kendisini savunmasını ve bağırarak yardım istemesini engelleyerek öldürme eyleminin gerçekleştiği iddianamede anlatıldı.