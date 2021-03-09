SON DAKİKA: Jinekolog muayenehanesinde ayakları ve ağzı bantlı halde ölü bulundu! İğrenç detay 16 yıl sonra ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de yaşayan 42 yaşındaki Mualla Irmak'ın cesedi 25 Mart 2005 günü yanında sekreter olarak çalıştığı jinekolog M.A'nın muayenehanesinde bulunmuştu. Milliyet'în haberine göre; ayakları ve ağzı koli bandıyla bantlı ve 23 yerinden bıçaklanan Mualla Irmak'ın ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmişti.
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan savcılık uzun yıllar bir şüpheli tespit edememişti. Ancak 2016 yılında yeniden dosyayı ele alan savcılık Mualla Irmak'ın atletindeki DNA'nın Serkan G.'ye ait olduğunu tespit etti.
TEK ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ
Tutuklanan Serkan G., "kasten insan öldürmek" ve "cinsel saldırı" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dosya Yargıtay aşamasındayken Serkan G. cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybedince dava düşürüldü.