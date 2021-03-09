Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 9 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Sarıya kırmızı ekledik, takımın en büyüğünü şanlısını seçtik.
Bahar ile İlker Özyazıcı'nın yakışıklıları Eymen ve Egemen
Abi yine evdeki ayna çatlamış / Ne yapayım kardeşim çok yakışıklıyım
Sevda ile Ali Yılmaz Metin'in çocukları Hasan Efe Metin ve Nisa Metin
Açılın yakışıklılığın tarihini yazmaya geliyorum
Berru ile İlker Mete'nin yakışıklısı Ali Berke Mete
Ooo rezistansı kireçlenmiş
Beyhan-Alperen Albayrak çiftinin oğlu İlter Alphan
Ablam ile iki lafın belini kırıyorduk
Özge ile Yasin Süren'in kızları Belinay Süren ve Buğlem Süren
Sarıya kırmızı ekledik, takımın en büyüğünü şanlısını seçtik.
Bahar ile İlker Özyazıcı'nın yakışıklıları Eymen ve Egemen
Abi yine evdeki ayna çatlamış / Ne yapayım kardeşim çok yakışıklıyım
Sevda ile Ali Yılmaz Metin'in çocukları Hasan Efe Metin ve Nisa Metin
Açılın yakışıklılığın tarihini yazmaya geliyorum
Berru ile İlker Mete'nin yakışıklısı Ali Berke Mete
Ooo rezistansı kireçlenmiş
Beyhan-Alperen Albayrak çiftinin oğlu İlter Alphan
Ablam ile iki lafın belini kırıyorduk
Özge ile Yasin Süren'in kızları Belinay Süren ve Buğlem Süren