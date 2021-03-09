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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 9 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 9 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram | 9 Mart 2021
    KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Sarıya kırmızı ekledik, takımın en büyüğünü şanlısını seçtik.
    Bahar ile İlker Özyazıcı'nın yakışıklıları Eymen ve Egemen



    Abi yine evdeki ayna çatlamış / Ne yapayım kardeşim çok yakışıklıyım
    Sevda ile Ali Yılmaz Metin'in çocukları Hasan Efe Metin ve Nisa Metin



    Açılın yakışıklılığın tarihini yazmaya geliyorum
    Berru ile İlker Mete'nin yakışıklısı Ali Berke Mete



    Ooo rezistansı kireçlenmiş
    Beyhan-Alperen Albayrak çiftinin oğlu İlter Alphan



    Ablam ile iki lafın belini kırıyorduk
    Özge ile Yasin Süren'in kızları Belinay Süren ve Buğlem Süren

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 9 Mart 2021
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