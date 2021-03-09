Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 9 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Bahar ile İlker Özyazıcı'nın yakışıklıları Eymen ve EgemenSevda ile Ali Yılmaz Metin'in çocukları Hasan Efe Metin ve Nisa MetinBerru ile İlker Mete'nin yakışıklısı Ali Berke MeteBeyhan-Alperen Albayrak çiftinin oğlu İlter AlphanÖzge ile Yasin Süren'in kızları Belinay Süren ve Buğlem Süren