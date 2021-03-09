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    • 09.03.2021 21:44
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    'ın canlı yayında ‘dayak’ görüntülerine ilişkin flaş gelişme!

    Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayının baş şüphelisi 'un arkadaşı olduğu belirtilen isimli şahsın canlı yayında bir kadını darbettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Savcılıktan alınan bilgiye göre, 16 Mart 2020 tarihinde yaşanan olay sonrası müşteki Elif K.'nın kendisinin darp edilmediğini ifade etmesi ve hekim raporunda bir darp izine rastlanmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Dayak görüntülerine ilişkin flaş gelişme!

    olayının baş şüphelisi 'un arkadaşı olduğu belirtilen isimli şahsın Instagram canlı yayınında bir kadını darbettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

    OLAYIN GEÇEN YIL YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, olay 16 Mart 2020 tarihinde yaşandı.
    at'ın yapmış olduğu canlı yayında Elif K. ve diğer şüpheli Kadir Demir ile beraber alkol aldıkları ve masa üzerinde silah dipçiğinin görülmesi üzerine olay yerine polis memurlarının intikal ettiği öğrenildi.

    "DARP EDİLMEDİM" DEDİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
    Ekiplerin gittiği adreste yaptıkları arama neticesinde bir adet kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği olayda, Elif K.'nın olay günü kimsenin kendisini darp etmediği kimsenin kendisine silah çekmediğini belirterek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ
    Müştekinin ve müşteki şüphelinin alınan kati hekim raporunda vücutlarında herhangi bir darp ve cebir izinin olmadığının öğrenildi. Elif K.'nın şikayetçi olmaması sebebiyle 14 Temmuz 2020'de Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği öğrenildi.

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