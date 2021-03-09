Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu belirtilen Gökhan Özbolat isimli şahsın Instagram canlı yayınında bir kadını darbettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

OLAYIN GEÇEN YIL YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, olay 16 Mart 2020 tarihinde yaşandı.

Gökhan Özbolat'ın yapmış olduğu canlı yayında Elif K. ve diğer şüpheli Kadir Demir ile beraber alkol aldıkları ve masa üzerinde silah dipçiğinin görülmesi üzerine olay yerine polis memurlarının intikal ettiği öğrenildi.

"DARP EDİLMEDİM" DEDİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ekiplerin gittiği adreste yaptıkları arama neticesinde bir adet kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği olayda, Elif K.'nın olay günü kimsenin kendisini darp etmediği kimsenin kendisine silah çekmediğini belirterek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Müştekinin ve müşteki şüphelinin alınan kati hekim raporunda vücutlarında herhangi bir darp ve cebir izinin olmadığının öğrenildi. Elif K.'nın şikayetçi olmaması sebebiyle 14 Temmuz 2020'de Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği öğrenildi.