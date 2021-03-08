Sincan’da parklara kadın eli değdi

Ankara'da, yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Sincan Belediyesi bünyesinde onlarca kadın çalışan var. O emektarlardan biri de Gözde Sinop. Genç kadın, Sincan Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Matador, Şampiyon ve Kara Yele" isimli atlara gözü gibi bakıyor.
Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sincan için hep birlikte çalışıyoruz. Kadınların emeğine ve fikirlerine çok önem veriyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" açıklamasında bulundu.
Belediye Başkanı Murat Ercan, "Sincan için hep birlikte çalışıyoruz. Kadınların emeğine ve fikirlerine çok önem veriyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" açıklamasında bulundu.