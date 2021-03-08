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    ’da parklara kadın eli değdi

    'da, yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren bünyesinde onlarca kadın çalışan var. O emektarlardan biri de Gözde Sinop. Genç kadın, Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Matador, Şampiyon ve Kara Yele" isimli atlara gözü gibi bakıyor.

    Sincan’da parklara kadın eli değdi
    Ankara'da, yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren bünyesinde onlarca kadın çalışan var. O emektarlardan biri de Gözde Sinop. Genç kadın, Belediyesi Polatlar Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Matador, Şampiyon ve Kara Yele" isimli atlara gözü gibi bakıyor.



    Belediye Başkanı , "Sincan için hep birlikte çalışıyoruz. Kadınların emeğine ve fikirlerine çok önem veriyoruz. 'nü kutluyorum" açıklamasında bulundu.
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