Adana'da Çilem Doğan (30), 5 yıl önce şiddet ve fuhuş iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldürdü. 15 yıl hapis cezası aldı.
Ardından kefaletle serbest bırakılan Doğan, cezası onanırsa tekrardan cezaevine gireceğini belirtti: Gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi taraftarıyım. O gün eğer kendimi savunmuş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım.
KOCAMAN CİNAYET!
Ankara'da Zeynel Korkmaz (38), tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra komşusunu arayarak "Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet" dedi. Gözaltına alınan Zeynel Korkmaz, tutuklandı.
MÜHENDİSİN SIR SONU
Bursa'da 2 gündür kayıp olan makine mühendisi Caner K. (35), ormanlık alanda park halindeki otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Kafasına poşet geçirili halde bulunan Kurt'un helyum gazıyla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
SAHİBİNDEN ANTİK KENT
Muğla Bodrum'daki Pedasa Antik Kenti'nin bir bölümünü de içine alan 170 dönümlük arazi 35 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Leleg Medeniyeti'nin 3 bin yıllık yerleşim yeri olan, içerisinde önemli arkeolojik kalıntıların yer aldığı antik kentteki arazi için bir emlak portalında ilan verildi. Kısa sürede ilgi çeken alanda, aralıklarla kazı çalışmaları yapılıyor.
ENGİN BAŞARI
Antalya'da Engin Tuzcuoğlu (10), 5 yaşında piyano çalmaya başladı. Ocak ayında İspanya'da düzenlenen Franz Liszt Center Piano Competition'da 2. olmayı başardı.
BİR TALİHLİYE 5.4 MİLYON - ŞANS TOPU
5+1 bilen bir kişi, 5 milyon 483 bin lira kazandı. 5 bilenler 15 bin 903'er lira, 4+1 691'er lira, 4 bilenler 49'ar lira, 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak. (2,11,14,18,31+12)
455 BİN LİRA DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 455 bin 811 lira devretti. 5 bilenler 32 bin 204'er lira, 4 bilenler 479'ar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (10,17,28,35,42,59)
Ardından kefaletle serbest bırakılan Doğan, cezası onanırsa tekrardan cezaevine gireceğini belirtti: Gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi taraftarıyım. O gün eğer kendimi savunmuş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım.
KOCAMAN CİNAYET!
Ankara'da Zeynel Korkmaz (38), tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra komşusunu arayarak "Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet" dedi. Gözaltına alınan Zeynel Korkmaz, tutuklandı.
MÜHENDİSİN SIR SONU
Bursa'da 2 gündür kayıp olan makine mühendisi Caner K. (35), ormanlık alanda park halindeki otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Kafasına poşet geçirili halde bulunan Kurt'un helyum gazıyla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
SAHİBİNDEN ANTİK KENT
Muğla Bodrum'daki Pedasa Antik Kenti'nin bir bölümünü de içine alan 170 dönümlük arazi 35 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Leleg Medeniyeti'nin 3 bin yıllık yerleşim yeri olan, içerisinde önemli arkeolojik kalıntıların yer aldığı antik kentteki arazi için bir emlak portalında ilan verildi. Kısa sürede ilgi çeken alanda, aralıklarla kazı çalışmaları yapılıyor.
ENGİN BAŞARI
Antalya'da Engin Tuzcuoğlu (10), 5 yaşında piyano çalmaya başladı. Ocak ayında İspanya'da düzenlenen Franz Liszt Center Piano Competition'da 2. olmayı başardı.
BİR TALİHLİYE 5.4 MİLYON - ŞANS TOPU
5+1 bilen bir kişi, 5 milyon 483 bin lira kazandı. 5 bilenler 15 bin 903'er lira, 4+1 691'er lira, 4 bilenler 49'ar lira, 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak. (2,11,14,18,31+12)
455 BİN LİRA DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 455 bin 811 lira devretti. 5 bilenler 32 bin 204'er lira, 4 bilenler 479'ar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (10,17,28,35,42,59)