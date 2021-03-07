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    • 07.03.2021 19:56
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    • 07.03.2021 20:00
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    , kendisinden yaşça küçük erkek arkadaşına çocuğunun gözü önünde

    'nın ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı ile plan yapıp dini nikahlı kocasını evinde vurdurttu. Polisin yaptığı araştırma sonrasında gerçek ortaya çıkarken kadın ile erkek arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Talihsiz kocanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Erkek arkadaşına kocasını vurdurttu

    Olay, 3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

    BOYNUNA, GÖĞSÜNE VE KARNINA...

    Evinde oturan Ömer Çelebi (30), zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirlenemeyen kişiler kapının açılmasıyla Çelebi'ye tabanca ile defalarca ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Eşi ve çocuğunun gözleri önünden boynuna, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çelebi kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Çelebi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çelebi Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    SALDIRGAN ŞIHMÜSLÜM KAVUT TUTUKLANDI

        Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada, yaralı Ömer Çelebi'nin dini nikahlı eşi Gizem Yıldız'ın olayı azmettirdiği ortaya çıkarttı. Gizem Yıldız'ın (30) bir süredir görüştüğü Şıhmüslüm Kavut (26) ile plan yaparak eşi Ömer Çelebi'ye silahlı saldırı düzenlettiği belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem Yıldız ve Şıhmüslüm Kavut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Haberler Yaşam Sadakatsiz kadın, kendisinden yaşça küçük erkek arkadaşına çocuğunun gözü önünde kocasını vurdurttu
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