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    • Yaşam
    • 07.03.2021 10:56
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    • 07.03.2021 10:56
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    'da kayganlaşan yolda feci kaza! Takla atıp yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

    Şişli'de sabah saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç önce yol kenarındaki taş dubalara ardından da ağaca çarparak yoldan geçen ticari taksinin üzerine yan yattı.

    İstanbul'da kayganlaşan yolda feci kaza

    Şişli'de bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki taş dubalara, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak ticari taksi üzerine yan yattı. 1 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar yan yatan aracı düzeltti.

    Olay, saat 09.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yağışın da etkisi ile kontrolden çıkarak önce kaldırım kenarındaki taş dubalara, sonra kaldırımda bulunan ağaca çarpıp yoldan geçen ticari taksinin üzerine yan yattı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yan duran aracı düzeltti. Araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, yanında bulunan arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Trafik akışı ise kısa süreliğine durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesi ile trafik akışı normale döndü.

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