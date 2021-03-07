İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen küçük Ezda, tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

ANNESİ VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ