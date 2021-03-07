Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 4 yaşındaki Ezda Bilgiç, Ezda Bilgiç, tırmandığı korkuluklarda dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Sesini duyan çevredeki vatandaşlar, küçük kız Ezda için acil sağlık ekiplerine yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen küçük Ezda, tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.
ANNESİ VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ