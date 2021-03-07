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    • Yaşam
    • 07.03.2021 17:57
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    • 07.03.2021 18:40
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    6 ay önce düştüğü balkondan tekrar düşen çocuk öldü! Ailesi önünde fenalaştı

    ’te evinin balkonunda oyun oynarken aşağıya düşen 4 yaşındaki hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun yaklaşık 6 ay önce de aynı yerden aşağıya düştüğü ve olayı yaralı olarak atlattığı ortaya çıktı. Üzücü olay sonrası Ezda'nın annesi ile babası sinir krizi geçirdi.

    AJANSLAR
    Aynı balkondan 2. kez düşen çocuk öldü

    Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 4 yaşındaki Ezda Bilgiç, Ezda Bilgiç, tırmandığı korkuluklarda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

    Sesini duyan çevredeki vatandaşlar, küçük kız Ezda için acil sağlık ekiplerine yardım çağrısında bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen küçük Ezda, tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

    ANNESİ VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük Ezda'nın annesi ve babası ise Adli Tıp Kurumu önünde fenalaşarak, sinir krizi geçirdi.

        AYNI YERDEN DAHA ÖNCE DÜŞMÜŞ VE YARALANMIŞ

        Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden küçük çocuğun, 6 ay önce de aynı balkondan aşağıya düştüğü ve olayı yaralı olarak atlattığı ortaya çıktı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek Gaziantep Asri Mezarlığa defnedildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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