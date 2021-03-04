Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 4 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını albayrak08@gmail.com'ye gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Bir Maşallahınızı alayım.
Ejra ile Okan Çolak çiftinin güzel kızı Işık Ada
Tarzım tarz beni sevmez farz
Melek ile Yusuf Tank çiftinin çocukları Özgür Ömür
Asayiş Berkemal
Derya ile Murat Kurt çiftinin çocukları Ali Galip Kurt
Bize sayı fıytına kaydeşley deyley
Derya ile Murat Kurt çiftinin çocukları Ali Galip Kurt
Kusuya bakmayın bebeyimin altını değistiycem
Esra ve Aykut Ercan çiftinin kızları Sare Ela
Bir Maşallahınızı alayım.
Ejra ile Okan Çolak çiftinin güzel kızı Işık Ada
Tarzım tarz beni sevmez farz
Melek ile Yusuf Tank çiftinin çocukları Özgür Ömür
Asayiş Berkemal
Derya ile Murat Kurt çiftinin çocukları Ali Galip Kurt
Bize sayı fıytına kaydeşley deyley
Derya ile Murat Kurt çiftinin çocukları Ali Galip Kurt
Kusuya bakmayın bebeyimin altını değistiycem
Esra ve Aykut Ercan çiftinin kızları Sare Ela