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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 4 Mart 2021

    yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 4 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını albayrak08@gmail.com'ye gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Bir Maşallahınızı alayım.
    Ejra ile çiftinin güzel kızı Ada




    Tarzım tarz beni sevmez farz
    Melek ile çiftinin çocukları



    Asayiş Berkemal
    ile çiftinin çocukları Kurt



    Bize sayı fıytına kaydeşley deyley
    Derya ile Murat Kurt çiftinin çocukları Ali Galip Kurt



    Kusuya bakmayın bebeyimin altını değistiycem
    ve çiftinin kızları
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 4 Mart 2021