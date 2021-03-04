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    • 04.03.2021 17:22
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    • 04.03.2021 17:22
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    " başkenti" 'da kayısı ağaçları çiçek açtı

    'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açması çiftçileri şaşırttı.

    Dünya kayısı başkenti çiçek açtı

    " başkenti" olarak anılan 'da mart başı olmasına rağmen gündüz 12-13 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

    ilçesinde kenarındaki kayısı ağaçlarının çiçek açması çiftçileri şaşırttı.

    'nde kayısı yetiştiren anç, normalde mart ayının sonlarına doğru kayısı ağaçlarının çiçek açtığını, bahçesindeki ağaçların çiçeklenmesini görünce şaşırdığını belirtti.

    DONDA ÇİÇEK AÇAN AĞAÇLAR ZARAR GÖREBİLİR
    Kıvanç, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesiyle yaşanabilecek donda çiçek açan ağaçların zarar göreceğini kaydetti.

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