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    • 03.03.2021 12:03
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    'den 'DEV' proje! Her ilde bir engelliye iş

    Türkiye'nin engelli bireylere özel ilk ve tek sigorta şirketi , 'DEV' projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında her ilde en az bir engelli bireye iş imkanı sunulacak.

    SigortaDigi'den 'DEV' proje! Her ilde bir engelliye iş

    İş dünyasının önde gelen isimlerinden 'ın kurduğu, Ankara merkezli Altıntaş Holding'in iştiraki olan , toplumun birçok kesimini olumsuz yönde etkileyen pandemi döneminde engelli bireyler için çok özel bir projeyi hayata geçiriyor. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler oluşturan SigortaDigi, şimdi de onları iş hayatına kazandırmak amacıyla dev bir adım atıyor.



    TÜRKİYE'DE BİR İLK
    SigortaDigi, Türkiye'nin engelli bireylere yönelik ilk ve tek sigorta ürünleri olan "DEV Kasko" ile "DEV BES"i Dünya Engelliler Vakfı (DEV), Anadolu Hayat Emeklilik, İş Bankası ve Anadolu Sigorta işbirliğiyle hayata geçirmişti. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları çözmeye yönelik önemli çalışmalar yapan şirket, bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

    HAKSIZ REKABET SON BULACAK
    Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve istihdam sağlanması konusunda çalışan SigortaDigi'nin 2021 yılı içinde hayata geçireceği yeni projesi kapsamında, her ilde bir engelliye iş imkanı sunulacak. Engelli istihdamı adına Türkiye'de ilk ve tek olan 'DEV' proje, aynı zamanda engelli bireylerin iş hayatında haksız rekabete uğramasının önüne geçmeyi hedefliyor.

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