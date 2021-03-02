Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine eğlence mekanına operasyon düzenleyen polis, içeride aralarında kadınların da bulunduğu 60 kişinin olduğunu ve alkol eşliğinde müzikli eğlence yapıldığını belirledi.