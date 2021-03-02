Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.03.2021 12:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2021 13:39
    ABONE OL

    Çok yüksek riskli iller arasında yer alan 'da açık olan eğlence mekanına baskın! 243 bin lira ceza kesildi

    'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısında "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan 'da açık olan eğlence mekanına güvenlik güçleri baskın yaptı. Aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplamda 243 bin lira ceza kesildi.

    DHA
    Kırmızı listedeki ilde skandal görüntü

    Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

    Bunun üzerine eğlence mekanına operasyon düzenleyen polis, içeride aralarında kadınların da bulunduğu 60 kişinin olduğunu ve alkol eşliğinde müzikli eğlence yapıldığını belirledi.

    60 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 243 bin lira para cezası uyguladı.

    İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.
        Haberler Yaşam Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da açık olan eğlence mekanına baskın! 243 bin lira ceza kesildi