Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 27 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 27 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU