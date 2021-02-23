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    ’de ’nin tek motorunun arızalanması akıllara o soruyu getirdi: Ya orada olsaydı

    'de 'nin tek motorunun arızalanması, acil şekilde iniş yapması "Ya okyanus üzerınde olsaydı" sorusunu gündeme taşıdı. Amerikalı uzman Akins, "Tek motorla bir süre rotasından sapmaz. Ancak iki motor durursa, eyvah" dedi.

    Okyanusa çakılır

    ABD'nin eyaletinde, kalkışından hemen sonra tek motoru yanan ve sonrasında kopan güvenli bir şekilde havalimanına geri döndü. Ancak bu durum, "okyanus üzerinde yaşanırsa ne olur?" sorusunu akıllara getirdi. İşte 'nin uçak teknisyeni yetiştiren en önemli okulu yetkililerinden Akins, bu sorunun cevabını verdi.

    Akins, "Motor yandığı zaman artık pilotlar tek bir tuşla bu yangına müdahale edebiliyor. Tek motoru duran uçak, okyanus üzerinde 1, 1.5 saat rotasında gider. Ancak iki motorun durması, eyvah" dedi. Emekli Türk kaptanlar da benzer açıklamalar yaptı: Tüm uçaklarda iki motor var. Motorlar uçaktan bağımsız bir firmadan alınır. Boeing 777'lerde kullanılan ve yanan bu motor ise Pratt & Whitney markadır. Tek motor arızalandığında diğer motorla uçuş devam eder. Ancak motorun gücüne göre tek motorla en çok 1 saatlik uçuş mümkündür.

    Pilot 1 saat içerisinde acil kodu verip uçağı en yakın havalimanına indirmelidir. Bu uçağın avantajı ise henüz yeni havalanmış olması... Motor kazası bin 500 metrede olduğu için pilot güvenlik bir şekilde inmiştir. Uçağın motor sorunu nedeniyle düşme iski yüzde 5'ken iniş ve kalkışlarda bu risk yüzde 65'tir. Böyle bir durum okyanus üzerinde yaşanırsa sonuç ne yazık ki olumlu olmayabilir."

    İŞTE MOTORU YANAN UÇAK
    Colorado'dan havalanan 'a ait uçağın motoru yanınca, acil iniş yapmak zorunda kaldı.

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