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    'de gökten adam düştü

    'de belediye ekiplerinin üşümesinler diye otele yerleştirdiği yaşlı adam, camdan atladı. Kaldırımda yürüyen yayanın üzerine çakıldı.

    Gökten adam düstü
    İstanbul Kağıthane'de belediye ekipleri sokakta kalan kişileri bir otele yerleştirildi. Sabah uyanan . (57) kaldığı odanın penceresinden kaçmak istedi. Ancak dengesini kaybedip kaldırımda yürüyen 'in (29) üzerine çakıldı. İkisi de yere yığıldı.



    Cengiz Y. bir süre sonra doğrularak kendine gelirken, yerinden kalkamayan Yusuf İşgören hastaneye kaldırıldı.



    Tedavisi tamamlanan İşgören, "Binadan beton parçası düştü sandım. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim" dedi.
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    Haberler Yaşam İstanbul Kağıthane'de gökten adam düştü