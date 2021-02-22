İstanbul Kağıthane'de belediye ekipleri sokakta kalan kişileri bir otele yerleştirildi. Sabah uyanan Cengiz Y. (57) kaldığı odanın penceresinden kaçmak istedi. Ancak dengesini kaybedip kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in (29) üzerine çakıldı. İkisi de yere yığıldı.
Cengiz Y. bir süre sonra doğrularak kendine gelirken, yerinden kalkamayan Yusuf İşgören hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan İşgören, "Binadan beton parçası düştü sandım. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim" dedi.
Cengiz Y. bir süre sonra doğrularak kendine gelirken, yerinden kalkamayan Yusuf İşgören hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan İşgören, "Binadan beton parçası düştü sandım. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var, resmen bir travma geçirdim" dedi.