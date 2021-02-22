Doktora gitti! Memesinden 4,5 kiloluk kitle çıkarıldı

"YAŞAM KALİTEMİ DÜŞÜRMÜŞTÜ"

Sağ memesindeki 4,5 kiloluk kitlenin yaşam kalitesini düşürdüğünü anlatan Yasemin Zembil, dışarıdan bakıldığında fark edilen kitleyle ilgili herkese açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtti. Zembil, "Ayrıca hareket kabiliyetimi de kısıtlıyordu. Bir yere uzanıp bir şey alamıyordum, elimde bir şey taşıyamıyordum. Yanlışlıkla sağa sola çarptığımda çok canım yanıyordu" dedi. 2017 yılında ilk ameliyatında kitlenin 1,5 kilo, ikinci ameliyatında ise 3,5 kiloya ulaştığını anlatan Zembil, şunları söyledi: "6 ay önce sıkıntım yeniden başladı. Kitle hızla büyüyordu. Akıntı ve kanamalar başladı. İki hafta önce Op. Dr. Murat Temraz Urlu'ya başvurduğumda memenin alınması gerektiğini söyleyince üzüldüm, ama yapacak bir şey yoktu. Mecburen kabullendim. Şu anda gayet iyiyim. Ameliyatın ardından aylar sonra ilk kez, en sağlıklı geceyi geçirdim. Çok şükür artık atlattım. Doktoruma çok teşekkür ederim."