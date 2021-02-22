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    Demli rekabet! şimdi de çay ile kahveyi kapıştırdı

    Ünlü gurme , pizza-pide, hamburger-döner, mercimek-tarhana derken, şimdi de çay ile kahveyi kapıştırdı. Katılımcıların büyük bölümü, milli içeceğimizi oyladı.

    Demli rekabet
    Türkiye'nin ünlü gurmesi , pizza-pide, hamburger-döner, mercimek-tarhana derken, şimdi de çay ile kahve için anket düzenledi.

    Sosyal medya kullanıcılarına, "Asıl tercihler katı seçimlerde ortaya çıkar. Varsayalım ki, ömrünüzün sonuna kadar bu ikisinden sadece birini içebileceksiniz. Seçiminiz ne olurdu" sorusunu yöneltti.

    Ardından da " nedeniyle dünyada tarıma elverişli alanların sayısı çok sınırlı hale geliyor. organizasyonuyla bir araya gelen devletler çay ile kahve dikimi konusunda seçim yapsa hangisi olur?" diye ekledi.

    Tam 101 bin 391 kişi oy vedi. Katılımcıların büyük bölümü, 'çay'ı tercih etti:

    Tercihim çay. Asla çaymam...
    25 yıl kahve içmesem aklıma gelmez
    İlk oyu ben attım. Kazanırsam kahvenizi içerim
    Kahvede içme sınırı var, çayda yok
    Elbette kahve, çünkü 40 yıl hatırı var
    Çayın yanında de var mı!
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