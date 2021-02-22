Türkiye'nin ünlü gurmesi Vedat Milor, pizza-pide, hamburger-döner, mercimek-tarhana derken, şimdi de çay ile kahve için anket düzenledi.
Sosyal medya kullanıcılarına, "Asıl tercihler katı seçimlerde ortaya çıkar. Varsayalım ki, ömrünüzün sonuna kadar bu ikisinden sadece birini içebileceksiniz. Seçiminiz ne olurdu" sorusunu yöneltti.
Ardından da "İklim krizi nedeniyle dünyada tarıma elverişli alanların sayısı çok sınırlı hale geliyor. BM organizasyonuyla bir araya gelen devletler çay ile kahve dikimi konusunda seçim yapsa hangisi olur?" diye ekledi.
Tam 101 bin 391 kişi oy vedi. Katılımcıların büyük bölümü, 'çay'ı tercih etti:
Tercihim çay. Asla çaymam...
25 yıl kahve içmesem aklıma gelmez
İlk oyu ben attım. Kazanırsam kahvenizi içerim
Kahvede içme sınırı var, çayda yok
Elbette kahve, çünkü 40 yıl hatırı var
Çayın yanında bisküvi de var mı!
Sosyal medya kullanıcılarına, "Asıl tercihler katı seçimlerde ortaya çıkar. Varsayalım ki, ömrünüzün sonuna kadar bu ikisinden sadece birini içebileceksiniz. Seçiminiz ne olurdu" sorusunu yöneltti.
Ardından da "İklim krizi nedeniyle dünyada tarıma elverişli alanların sayısı çok sınırlı hale geliyor. BM organizasyonuyla bir araya gelen devletler çay ile kahve dikimi konusunda seçim yapsa hangisi olur?" diye ekledi.
Tam 101 bin 391 kişi oy vedi. Katılımcıların büyük bölümü, 'çay'ı tercih etti:
Tercihim çay. Asla çaymam...
25 yıl kahve içmesem aklıma gelmez
İlk oyu ben attım. Kazanırsam kahvenizi içerim
Kahvede içme sınırı var, çayda yok
Elbette kahve, çünkü 40 yıl hatırı var
Çayın yanında bisküvi de var mı!