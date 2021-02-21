Bilim adamları, hala mezar yeri bilinmeyen Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın ölüm nedenini bulmaya çalışıyor. Araştırmacılar, son tahminlerini açıkladı. Bunu da Der Spiegel ve Independent Türkçe sayfalarına taşıdı.
Araştırmacılara göre Cengiz Han, Batı Şia'yla savaşının önemli bir noktasında hayatını kaybettigi için ölümü sır gibi saklandı. Ölümüyle ilgili hançerlenme, attan düşme, okla yaralanma veya hadım etme gibi bir dizi iddia ortaya atıldı.
Ancak Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden Francesco Galassi, Ming hanedanlığı döneminde hazırlanan 'Yuan'ın Tarihi' isimli tarih çalışmasını inceledi. Çalışmada, Cengiz Han'ın Batı Şia'ya 18 Ağustos ve 25 Ağustos 1227 arasında düzenlediği son seferinde ateşlendiği ve kendini iyi hissetmediği, hastalığın başlangıcından 8 gün sonra da öldüğü vurgulandı.