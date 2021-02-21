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    u da pandemi kurbanı

    BİLİM adamları, hala mezar yeri bilinmeyen u ’ın ölüm nedenini bulmaya çalışıyor. Araştırmacılar, son tahminlerini açıkladı. Bunu da ve Independent Türkçe sayfalarına taşıdı. Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın 800 yıl sonra ölüm nedeni açıklandı: Attan düşmedi, hadım edilmedi, bıçaklanmadı. Ama vebadan hayatını kaybetti.

    Cengiz Han vebadan öldü

    Bilim adamları, hala mezar yeri bilinmeyen Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın ölüm nedenini bulmaya çalışıyor. Araştırmacılar, son tahminlerini açıkladı. Bunu da Der Spiegel ve Independent Türkçe sayfalarına taşıdı.

    Araştırmacılara göre Cengiz Han, Batı Şia'yla savaşının önemli bir noktasında hayatını kaybettigi için ölümü sır gibi saklandı. Ölümüyle ilgili hançerlenme, attan düşme, okla yaralanma veya hadım etme gibi bir dizi iddia ortaya atıldı.

    Ancak Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden Francesco Galassi, Ming hanedanlığı döneminde hazırlanan 'Yuan'ın Tarihi' isimli tarih çalışmasını inceledi. Çalışmada, Cengiz Han'ın Batı Şia'ya 18 Ağustos ve 25 Ağustos 1227 arasında düzenlediği son seferinde ateşlendiği ve kendini iyi hissetmediği, hastalığın başlangıcından 8 gün sonra da öldüğü vurgulandı.

        Önceki araştırmalar, hükümdarın tifoya yakalandığını öne sürüyordu. Ancak Galassi ve meslektaşları, tifonun karın ağrısı ve kusma gibi diğer tipik semptomlarından söz edilmediğini gördü.

        Cengiz Han'daki semptomların, o dönemde yaygın görülen hıyarcıklı vebayla eşleştiğini keşfettiler...

        Galassi, "Bu sınırlamalar nedeniyle ölüm nedeninden yüzde 100 emin olamasak da bu senaryonun diğer uzak varsayımlara göre çok daha gerçekçi ve tarihsel açıdan değerli oluğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
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