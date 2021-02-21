Araştırmacılara göre Cengiz Han, Batı Şia'yla savaşının önemli bir noktasında hayatını kaybettigi için ölümü sır gibi saklandı. Ölümüyle ilgili hançerlenme, attan düşme, okla yaralanma veya hadım etme gibi bir dizi iddia ortaya atıldı.