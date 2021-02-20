İnsanlık öldü! Şehit eşini dolandırdılar

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın eşi Sultan Nur İmalı, kuzeninin ortağı olduğu bir inşaat firmasından 2018 yılının Kasım ayında kendisine sonradan teslim edilmek üzere bir ev ve bir iş yeri satın almak istedi. Şehit eşi, inşaat firmasıyla yaptığı anlaşma sonrası 310 bin lirayı 3 parça halinde ödedi. Haziran 2019'da teslim edilmesi gereken iş yeri ile ev, inşaat firması tarafından şehidin eşine verilmedi.

Aradan geçen 2 yılın ardından parasını ödediği gayrimenkulleri teslim alamayan şehit eşi, avukat aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sultan Nur İmalı, "Bir tane çocuğum var 5 yaşında. Kocam 7'nci ayın birinde 2018 yılında Hakkari'de şehit oldu. Eşim şehit olduktan 7-8 ay sonraydı ve devletimizin bizlere verdiği tazminat ile oğlumun geleceği için ev ve bir iş yeri almak istedim. Kuzenim aracılığı ile bir inşaat firması ile anlaşma yaptık. Bana 2019 yılının 6'ncı ayında teslim edeceklerini söylediler. Fakat söyledikleri gibi yapmadılar. Kaç defa uğraştık uzlaşmak ve almak için ama sürekli bir bahanelerle ertelediler. Bizleri mağdur ettiler. Bundan dolayı da avukatıma başvurdum ve hukuki süreci başlattık" dedi.