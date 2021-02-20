Başiskele ilçesinde bir otelde kaldığı öğrenilen Kuveyt uyruklu A.A., kayak yapmak için dün öğle saatlerinde bir arkadaşıyla Kartepe Kayak Merkezi'ne gitti. A.A, kayak yaptığı sırada pistten çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten karla kaplı ormanlık alana düşüp, mahsur kaldı.