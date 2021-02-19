YER YARILDI

Etrafa kıvılcımlar saçan elektrik kabloları yerin yarılmasına neden oldu. Caddeden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak sağa sola kaçıştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, cadde ise tamamen trafiğe kapatıldı.