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    • 19.02.2021 11:11
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    • 19.02.2021 11:13
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    'da korku dolu anlar! Yer yarıldı! Dumanlar yükseldi

    'de yolun altından geçen elektrik kabloları tutuştu. Yangın sonrası alevlerin caddeye çıkması ise vatandaşları korkutttu. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

    İHA
    İstanbul'da panik anları! Yer yarıldı, dumanlar çıktı

    Arnavutköy Merkez Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki yer altından geçen elektrik kabloları dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

    YER YARILDI
    Etrafa kıvılcımlar saçan elektrik kabloları yerin yarılmasına neden oldu. Caddeden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak sağa sola kaçıştı. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, cadde ise tamamen trafiğe kapatıldı.

    "BİZ DOĞAL GAZ ZANNETTİK"
    Olay esnasında caddeden geçen Necmi Karaağaç, "Islak bir zemin vardı vatandaş geçiyordu ben olayı fark ettim elektrik çarpmasın diye vatandaşı engellemeye çalıştım oradan geçmesin diye.

        Duman ve patlamalar olmaya başladı biz doğal gaz patlıyor zannettik. Sonra fark ettik ki elektrik kabloları yanmış.

        Cadde trafiğe kapatıldı çalışmalar yapıldı. Şu anda her şey normal kimse yaralanmadı" şeklinde konuştu.
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