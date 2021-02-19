Ürün seçmelerini ve imalatını da hızlandıran Palabıyık, mağazanın internet sitesinin çalışmalarına da başladı. Gelecekte her şeyin internet üzerinden satılacağını söyleyen Dilek Palabıyık; "Dijitalde olmazsak hedeflerimizin gerisinde kalırız. Bu nedenle dijital alışveriş platformlarında yer almalıyız. Kendi markamızın adı altında kendi internet sitemizde satışlar yapacağız. Bunun yanında pazaryerlerinde de dükkânlarımızı faal duruma getirip herkese ulaşabilecek bir satış ağına sahip olacağız. Önümüzdeki yılsonuna kadar bu ivmeyi yakalayacağımızı öngörmekteyim." dedi.





KENDİ MARKAMDA KENDİ TARZIMI ORTAYA KOYACAĞIM

"Çevremdeki herkes benim tarzımın ve beğenilerimin farkında. Bunu da bana defalarca dile getirdiler. Ben de bu tarzımı ve beğenilerimi insanlarla paylaşabileceğim bir marka yaratmaya karar verdim. Böylece Dilek Home Style ismi doğdu. Bunun üzerine çalışmalar yaptık. Dekorasyon ürünleri ve giyim ürünlerini bir arada bulabileceğiniz harika bir konseptimiz var. Mağazamızın iç dekorasyonu tamamlandı. Çok yakında İstanbul'un en kalabalık semtlerinden biri olan Osmanbey'deki mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı anda internet satışlarını da başlatmayı hedefliyoruz. Bu alanda da çalışmalarımız oldukça hız kazandı. Ürünlerimiz bir taraftan hazırlanıyor diğer taraftan onları satışa sunacağımız pazaryerleri ile anlaşmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki ay açılışımızı gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz." şeklinde açıklamalarda bulunan Dilek Palabıyık bu açılış için oldukça heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.



