Salgın patladı, eve sipariş çoğaldı. Kuryeler ise canı pahasına çalıştı

Coronavirüs salgını dünya genelinde etkisini gösterdi. Birçok iş sektörü durma noktasına geldi. Motosikletli kuryeler ise yoğun bir dönem yaşıyor. Soğuk hava yağmur çamur demeden ekmeklerin peşinde olan moto kuryeler adeta buzlu ve karlı yollarda yaşam savaşı veriyorlar.

Kimi yemek yetiştirmek için trafik kazasında hayatını kaybederken kimileri ise yaralanıyor. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyon Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, pandemi başladığı günden bugüne kadar 187 moto kuryenin yaşamını yitirdiğini, 25 bini İstanbul olmak üzere 64 bin kuryenin ise yaralandığı söyledi.

Yavuz, "Kuryeler bütün doğal afetlerde görev almakta. 20 liralık paketler için canımızdan oluyoruz. Bir günde kuryelerimiz 15-20 kez kaza atlatıyor. Kaza bizim işin doğasında var. Ama araç sürücüleri de maalesef bizlere karşı saygılı değil. Sürücüler aynalara bakmadığı gibi ellerindeki telefonda sürek- li yazışarak bizim kaza yapmamıza neden oluyorlar" dedi.