





VAKA SAYISININ EN ÇOK OLDUĞU ŞEHİR

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehir Trabzon oldu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon'da tabloya göre her 100 bin kişide 228.02 vaka tespit edildi.