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    • 17.02.2021 18:46
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    pozitif vaka oranının en fazla olduğu ildi! Valiliği harekete geçti: Yeni tedbirler...

    Sağlık Bakanı ’nın açıkladığı yeni tip vaka sayılarına ilişkin haritada pozitif vaka oranının en fazla olduğu illerin başında gelen için Valilik harekete geçti. Kentte artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almaya yönelik yeni tedbir ve uygulamalar görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

    İHA
    Vaka sayısının en fazla olduğu ildi! Flaş gelişme...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Bilim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı.




    VAKA SAYISININ EN ÇOK OLDUĞU ŞEHİR
    Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide vaka sayısının en çok olduğu şehir Trabzon oldu.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'deki ilk günlerinden itibaren inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkat çeken Trabzon'da tabloya göre her 100 bin kişide 228.02 vaka tespit edildi.



    HAREKETE GEÇİLDİ
    Karadeniz Bölgesi'nde diğer illerinin de en üst sıralarda yer aldığı haritanın ardından Trabzon'da harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

    Ziyaretin ardından gerçekleştirilen toplantıda, kentte artan Koronavirüs vakalarını kontrol altına almaya yönelik yeni tedbir ve uygulamalar görüşüldü.



        YENİ TEDBİRLERİN ALINMASI BEKLENİYOR
        İlçe kaymakamlarının da katıldığı bu toplantının ardından vaka sayısının her geçen gün artarak devam ettiği Trabzon'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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