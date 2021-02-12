



KARİYERDE ZORLU YOLCULUK

Vaniyt Fair de bu başarılar üzerine "Arthur Hayes ile Meltem Demirörs'ün neden arkadaş olduğunu anlamak zor değil" konulu bir haber yaptı. Yazıda Türk genç kadının şu sözlerine yer verildi: "Kendimi Silikon Vadisi'nde ve kripto para dünyasında bir yabancı gibi hissediyorum. Kadın olmam anlamında; Silikon Vadisi tarafından finanse edilmiyorum; annem ve babam zengin değil…. Bu sektördeki birçok insanla aynı geçmişe sahip değilim ve odalara girdiğimde insanlar hala kaşlarını kaldırıyor."



GÖZLER TÜRK KADININDA

Twitter'da 135 bin takipçisi olan Meltem Demirörs, kripto para konusundaki tavsiyeleriyle çok yakından takip ediliyor. 1978'de Hollanda'da dünyaya gelen Demirörs, 10 yaşındayken ailesiyle ABD'ye taşınıp eğitim hayatını da burada tamamladı.