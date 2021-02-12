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    , isyan etti: Kendimi iş hayatında hep yabancı gibi hissettim

    Kripto para ve ’nde büyük başarılar elde eden , isyan etti! Demirörs, ‘Kadın olmam ve ailemin zengin olmaması nedeniyle kendimi iş hayatında hep yabancı gibi hissettim’ dedi.

    Silikon Vadisi’nde Meltem rüzgarı

    Kripto para dünyası, bu Türk kadını konuşuyor… CoinShares CSO'su Meltem Demirörs, kripto para dünyasında en sözü geçen isimlerden. Erkek egemen Silikon Vadisi'nde kendisine en üst sıralardan yer edinen başarılı Türk kadınının hikayesi, Vanity Fair'e de haber oldu. Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Bitmex'in istifa eden ve hakkında soruşturma devam eden CEO'su Arthur Hayes ile yakın arkadaş olan Meltem Demirörs, Hollanda'da Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 10 yaşında ABD'ye taşındı ve Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde matematik ile ekonomi okudu. MBA derecesini Fintech ve blockchain stratejisi üzerine yaptı; Oxford'da da eğitimler aldı.



    KARİYERDE ZORLU YOLCULUK
    Vaniyt Fair de bu başarılar üzerine "Arthur Hayes ile Meltem Demirörs'ün neden arkadaş olduğunu anlamak zor değil" konulu bir haber yaptı. Yazıda Türk genç kadının şu sözlerine yer verildi: "Kendimi Silikon Vadisi'nde ve kripto para dünyasında bir yabancı gibi hissediyorum. Kadın olmam anlamında; Silikon Vadisi tarafından finanse edilmiyorum; annem ve babam zengin değil…. Bu sektördeki birçok insanla aynı geçmişe sahip değilim ve odalara girdiğimde insanlar hala kaşlarını kaldırıyor."

    GÖZLER TÜRK KADININDA
    Twitter'da 135 bin takipçisi olan Meltem Demirörs, kripto para konusundaki tavsiyeleriyle çok yakından takip ediliyor. 1978'de Hollanda'da dünyaya gelen Demirörs, 10 yaşındayken ailesiyle ABD'ye taşınıp eğitim hayatını da burada tamamladı.


    Vanity Fair Arthur Hayes

    BitMEX borsası, pandemi kaynaklı 12 Mart çöküşünden dolayı büyük suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Şirket CEO'su Arthur Hayes de ABD Adalet Bakanlığı tarafından izlenmeye başladı.

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    Haberler Yaşam Meltem Demirörs, isyan etti: Kendimi iş hayatında hep yabancı gibi hissettim