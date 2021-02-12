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    Taşdelen, ’da ihtiyaç sahibi öğrencilere bedava döner dağıttı. Duyurunun ardından lokanta önünde yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluştu. Ülkenin sevgisini kazandı.

    Le döner!
    Fransa'nın şehrinde L'Istanbul isimli kebap dükkanını işleten Türk vatandaşı Mavzer Taşdelen, Coronavirüs krizinden etkilenen öğrencilere kampanya başlattı. Belirli gün ve saatlerde yüzlerce öğrenciye bedava döner dağıtılacağını açıkladı. Büyük ilgiyle karşılaştı.



    Duyurunun ardından lokanta önünde yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluştu.



    Taşdelen'in kampanyası, birçok medya organında kendine geniş yer buldu. İşletme, ücretsiz yemekten yararlanmak isteyenlerin sadece öğrenci kartını göstermesi gerektiğini duyurdu.
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