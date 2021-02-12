Fransa'nın Reims şehrinde L'Istanbul isimli kebap dükkanını işleten Türk vatandaşı Mavzer Taşdelen, Coronavirüs krizinden etkilenen öğrencilere kampanya başlattı. Belirli gün ve saatlerde yüzlerce öğrenciye bedava döner dağıtılacağını açıkladı. Büyük ilgiyle karşılaştı.
Duyurunun ardından lokanta önünde yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluştu.
Taşdelen'in kampanyası, birçok Fransız medya organında kendine geniş yer buldu. İşletme, ücretsiz yemekten yararlanmak isteyenlerin sadece öğrenci kartını göstermesi gerektiğini duyurdu.
Duyurunun ardından lokanta önünde yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluştu.
Taşdelen'in kampanyası, birçok Fransız medya organında kendine geniş yer buldu. İşletme, ücretsiz yemekten yararlanmak isteyenlerin sadece öğrenci kartını göstermesi gerektiğini duyurdu.