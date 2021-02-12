'İş'te gelecek! Okuyup plan yapın...

Coronavirüs süreciyle birlikte iş dünyası birçok değişim ve dönüşümden geçti. Çalışanlarda aranan nitelikler, aranan meslekler değiştiği gibi, sektörlerin önem sıralamasında da ciddi değişiklikler meydana geldi.
Para dergisi, gençler için, bu yıl ve sonrasında hangi mesleklerin, işlerin öne çıkacağını araştırdı:
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Pamukçu: Sağlık hizmetleri, medikal ekipmanlar, eczacılık ürünleri, laboratuvarlar gibi alanlarda uzmanlara ihtiyaç artacak. Ziraat, ileri tarım ve gıda mühendisi ihtiyacı olacak.
Bilgi Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Alpaslan Parlakçı: Dijital teknolojilerin geliştirilmesinde rol oynayan mühendislik bölümleri öne çıkacak.
Yenilenebilir enerjide uzman işgücüne talepte artış yaşanacak.
İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir: Hangi meslek öne çıkarsa çıksın veri analizi üzerinden yükselecek.
Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği Başkanı Nuray Akmeriç: Koçluk, mentorluk, danışmanlık dikkat çekecek. Endüstri mühendisliği, dijital oyun tasarımı, sosyal medya uzmanlığı da öne çıkıyor.
Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Korkut Ulucan:
Biyoteknoloji, bireye özel tedavi ve ilaç tasarımı gibi yaklaşımların ön planda olacağını düşünüyorum.
Young Guru Academy YGA Başkanı Melike Aydın: Gelecek 10 yılda teknoloji ve inovasyon odaklı meslekler ön planda olacak. ÜRÜN DİRİER
GENÇLER BU MESLEKLERE DİKKAT!
Bilgi güvenliği uzmanları
Siber güvenlik uzmanları
Veri dedektifleri-analistleri
Büyük veri stratejist-uzmanları
Yapay zeka mühendisleri
3D tasarımcıları, 3D baskı operatörleri
Robotik mühendisleri
Yazılım ve uygulama geliştirme mühendisleri
Yeni teknoloji geliştirme uzmanı
Robot koordinatör-operatörleri
Bulut uzmanları
İçerik yaratıcıları
Web analistleri
Arama motoru optimizasyon uzmanları
Blokzincir mimarları
Biyomekanik hizmet sağlayıcılar
Scrum yöneticileri
Genetik bilimler
Biyoteknoloji uzmanları
Evde bakım/sağlık hizmeti sunanlar
Uzaktan sağlık desteği uzmanı
Sağlık ve zindelik danışmanları
Dron operatörü, filo yöneticisi
Rüzgar tribünü teknisyenleri
e-Ticaret stratejist-uzmanları
Sosyal medya stratejistleri
Dijital pazarlama uzmanları
Dijital finans uzmanları
Organizasyon dönüşümü uzmanları
İnsan davranış ve kültür bilimcileri
Çevik dönüşüm ve değişim yönetimi uzmanları
Kullanıcı deneyimi uzmanları, deneyim tasarımcıları
İnsan-makine deneyimi tasarımcıları
İnsan-makine ekip yöneticileri
Bilişim hukukçuları
Jeopolitik stratejiler uzmanları
Güvenlik stratejileri ve politikaları uzmanları
İnovasyon uzmanları
Dijital dönüşüm uzmanları
Sanal gerçeklik uzmanları
Etik sorumluları
Sürdürülebilirlik uzmanları
Para dergisi, gençler için, bu yıl ve sonrasında hangi mesleklerin, işlerin öne çıkacağını araştırdı:
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Pamukçu: Sağlık hizmetleri, medikal ekipmanlar, eczacılık ürünleri, laboratuvarlar gibi alanlarda uzmanlara ihtiyaç artacak. Ziraat, ileri tarım ve gıda mühendisi ihtiyacı olacak.
Bilgi Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Alpaslan Parlakçı: Dijital teknolojilerin geliştirilmesinde rol oynayan mühendislik bölümleri öne çıkacak.
Yenilenebilir enerjide uzman işgücüne talepte artış yaşanacak.
İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir: Hangi meslek öne çıkarsa çıksın veri analizi üzerinden yükselecek.
Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği Başkanı Nuray Akmeriç: Koçluk, mentorluk, danışmanlık dikkat çekecek. Endüstri mühendisliği, dijital oyun tasarımı, sosyal medya uzmanlığı da öne çıkıyor.
Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Korkut Ulucan:
Biyoteknoloji, bireye özel tedavi ve ilaç tasarımı gibi yaklaşımların ön planda olacağını düşünüyorum.
Young Guru Academy YGA Başkanı Melike Aydın: Gelecek 10 yılda teknoloji ve inovasyon odaklı meslekler ön planda olacak. ÜRÜN DİRİER
GENÇLER BU MESLEKLERE DİKKAT!
Bilgi güvenliği uzmanları
Siber güvenlik uzmanları
Veri dedektifleri-analistleri
Büyük veri stratejist-uzmanları
Yapay zeka mühendisleri
3D tasarımcıları, 3D baskı operatörleri
Robotik mühendisleri
Yazılım ve uygulama geliştirme mühendisleri
Yeni teknoloji geliştirme uzmanı
Robot koordinatör-operatörleri
Bulut uzmanları
İçerik yaratıcıları
Web analistleri
Arama motoru optimizasyon uzmanları
Blokzincir mimarları
Biyomekanik hizmet sağlayıcılar
Scrum yöneticileri
Genetik bilimler
Biyoteknoloji uzmanları
Evde bakım/sağlık hizmeti sunanlar
Uzaktan sağlık desteği uzmanı
Sağlık ve zindelik danışmanları
Dron operatörü, filo yöneticisi
Rüzgar tribünü teknisyenleri
e-Ticaret stratejist-uzmanları
Sosyal medya stratejistleri
Dijital pazarlama uzmanları
Dijital finans uzmanları
Organizasyon dönüşümü uzmanları
İnsan davranış ve kültür bilimcileri
Çevik dönüşüm ve değişim yönetimi uzmanları
Kullanıcı deneyimi uzmanları, deneyim tasarımcıları
İnsan-makine deneyimi tasarımcıları
İnsan-makine ekip yöneticileri
Bilişim hukukçuları
Jeopolitik stratejiler uzmanları
Güvenlik stratejileri ve politikaları uzmanları
İnovasyon uzmanları
Dijital dönüşüm uzmanları
Sanal gerçeklik uzmanları
Etik sorumluları
Sürdürülebilirlik uzmanları