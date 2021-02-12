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    'İş'te gelecek! Okuyup plan yapın...

    Meslek seçimi için karar aşamasında olan gençlere önemli ipucu geldi. Alanında uzman isimler, İstihdamda yıldızı parlayan işleri sıraladı. Peki, geleceğin meslekleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

    İşte gelecek
    Coronavirüs süreciyle birlikte iş dünyası birçok değişim ve dönüşümden geçti. Çalışanlarda aranan nitelikler, aranan meslekler değiştiği gibi, sektörlerin önem sıralamasında da ciddi değişiklikler meydana geldi.



    Para dergisi, gençler için, bu yıl ve sonrasında hangi mesleklerin, işlerin öne çıkacağını araştırdı:

    Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Pamukçu: Sağlık hizmetleri, medikal ekipmanlar, eczacılık ürünleri, laboratuvarlar gibi alanlarda uzmanlara ihtiyaç artacak. Ziraat, ileri tarım ve gıda mühendisi ihtiyacı olacak.

    Bilgi Üniversitesi Vekil Rektör Prof. Alpaslan Parlakçı: Dijital teknolojilerin geliştirilmesinde rol oynayan mühendislik bölümleri öne çıkacak.
    Yenilenebilir enerjide uzman işgücüne talepte artış yaşanacak.

    İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Şebnem Özdemir: Hangi meslek öne çıkarsa çıksın veri analizi üzerinden yükselecek.

    Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği Başkanı Nuray Akmeriç: Koçluk, mentorluk, danışmanlık dikkat çekecek. Endüstri mühendisliği, dijital oyun tasarımı, sosyal medya uzmanlığı da öne çıkıyor.

    Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Korkut Ulucan:
    Biyoteknoloji, bireye özel tedavi ve ilaç tasarımı gibi yaklaşımların ön planda olacağını düşünüyorum.

    Young Guru Academy YGA Başkanı Melike Aydın: Gelecek 10 yılda teknoloji ve inovasyon odaklı meslekler ön planda olacak. ÜRÜN DİRİER

    GENÇLER BU MESLEKLERE DİKKAT!
    Bilgi güvenliği uzmanları

    Siber güvenlik uzmanları

    Veri dedektifleri-analistleri

    Büyük veri stratejist-uzmanları

    Yapay zeka mühendisleri

    3D tasarımcıları, 3D baskı operatörleri

    Robotik mühendisleri

    Yazılım ve uygulama geliştirme mühendisleri

    Yeni teknoloji geliştirme uzmanı

    Robot koordinatör-operatörleri

    Bulut uzmanları

    İçerik yaratıcıları

    Web analistleri

    Arama motoru optimizasyon uzmanları

    Blokzincir mimarları

    Biyomekanik hizmet sağlayıcılar

    Scrum yöneticileri

    Genetik bilimler

    Biyoteknoloji uzmanları

    Evde bakım/sağlık hizmeti sunanlar

    Uzaktan sağlık desteği uzmanı

    Sağlık ve zindelik danışmanları

    Dron operatörü, filo yöneticisi

    Rüzgar tribünü teknisyenleri

    e-Ticaret stratejist-uzmanları

    Sosyal medya stratejistleri

    Dijital pazarlama uzmanları

    Dijital finans uzmanları

    Organizasyon dönüşümü uzmanları

    İnsan davranış ve kültür bilimcileri

    Çevik dönüşüm ve değişim yönetimi uzmanları

    Kullanıcı deneyimi uzmanları, deneyim tasarımcıları

    İnsan-makine deneyimi tasarımcıları

    İnsan-makine ekip yöneticileri

    Bilişim hukukçuları

    Jeopolitik stratejiler uzmanları

    Güvenlik stratejileri ve politikaları uzmanları

    İnovasyon uzmanları

    Dijital dönüşüm uzmanları

    Sanal gerçeklik uzmanları

    Etik sorumluları

    Sürdürülebilirlik uzmanları

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    Haberler Yaşam 'İş'te gelecek! Okuyup plan yapın...