'İş'te gelecek! Okuyup plan yapın...

süreciyle birlikte iş dünyası birçok değişim ve dönüşümden geçti. Çalışanlarda aranan nitelikler, aranan meslekler değiştiği gibi, sektörlerin önem sıralamasında da ciddi değişiklikler meydana geldi.Para dergisi, gençler için, bu yıl ve sonrasında hangi mesleklerin, işlerin öne çıkacağını araştırdı:Sağlık hizmetleri, medikal ekipmanlar, eczacılık ürünleri, laboratuvarlar gibi alanlarda uzmanlara ihtiyaç artacak. Ziraat, ileri tarım ve gıda mühendisi ihtiyacı olacak.Dijital teknolojilerin geliştirilmesinde rol oynayan mühendislik bölümleri öne çıkacak.Yenilenebilir enerjide uzman işgücüne talepte artış yaşanacak.Hangi meslek öne çıkarsa çıksın veri analizi üzerinden yükselecek.Koçluk, mentorluk, danışmanlık dikkat çekecek. Endüstri mühendisliği, dijital oyun tasarımı, sosyal medya uzmanlığı da öne çıkıyor.Biyoteknoloji, bireye özel tedavi ve ilaç tasarımı gibi yaklaşımların ön planda olacağını düşünüyorum.Gelecek 10 yılda teknoloji ve inovasyon odaklı meslekler ön planda olacak.Bilgi güvenliği uzmanlarıSiber güvenlik uzmanlarıVeri dedektifleri-analistleriBüyük veri stratejist-uzmanlarıYapay zeka mühendisleri3D tasarımcıları, 3D baskı operatörleriRobotik mühendisleriYazılım ve uygulama geliştirme mühendisleriYeni teknoloji geliştirme uzmanıRobot koordinatör-operatörleriBulut uzmanlarıİçerik yaratıcılarıWeb analistleriArama motoru optimizasyon uzmanlarıBlokzincir mimarlarıBiyomekanik hizmet sağlayıcılarScrum yöneticileriGenetik bilimlerBiyoteknoloji uzmanlarıEvde bakım/sağlık hizmeti sunanlarUzaktan sağlık desteği uzmanıSağlık ve zindelik danışmanlarıDron operatörü, filo yöneticisiRüzgar tribünü teknisyenlerie-Ticaret stratejist-uzmanlarıSosyal medya stratejistleriDijital pazarlama uzmanlarıDijital finans uzmanlarıOrganizasyon dönüşümü uzmanlarıİnsan davranış ve kültür bilimcileriÇevik dönüşüm ve değişim yönetimi uzmanlarıKullanıcı deneyimi uzmanları, deneyim tasarımcılarıİnsan-makine deneyimi tasarımcılarıİnsan-makine ekip yöneticileriBilişim hukukçularıJeopolitik stratejiler uzmanlarıGüvenlik stratejileri ve politikaları uzmanlarıİnovasyon uzmanlarıDijital dönüşüm uzmanlarıSanal gerçeklik uzmanlarıEtik sorumlularıSürdürülebilirlik uzmanları