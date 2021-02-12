Astım ilacı virüse çare! | Yurttan ve dünyadan haberler

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Oxford Üniversitesi, 'Covid-19 erken belirti teşhisi' için araştırma yaptı. Astım ilacı verilen Covid-19 hastalarının daha çabuk iyileştiği ortaya çıktı.Bakanlığı çalışanlarına, 28 günün ardından dünden 2. doz aşı uygulaması başladı. Ayrıca 70 yaş üzeri vatandaşlara dün, 65 yaş üzeri olanlara da bugünden itibaren aşı uygulandı.ilaç şirketi Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky, Covid-19 aşısının, grip gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi. Aşıların da mutasyonlara karşı geliştirilebileceğini bildirdi.sokak kedilerinde,insana geçmeyenve bulaşıcı özelliğesahip 'kedikoronavirüsü'olarak bilinenFeline EnfeksiyozPeritonit (FİP)görülmeyebaşlandı. Tedavisiolmayan hastalıknedeniyle salgınendişesi yaşanırken,hayvan barınaklarıile özel kliniklerdekarantina odalarıhazırlandı.Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aynur Karadenizli,Ancak bunların kötü huylu mutasyonlar olduğunu belirtti.