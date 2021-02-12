Astım ilacı virüse çare! | Yurttan ve dünyadan haberler

İngiltere'de Oxford Üniversitesi, 'Covid-19 erken belirti teşhisi' için araştırma yaptı. Astım ilacı verilen Covid-19 hastalarının daha çabuk iyileştiği ortaya çıktı.
İKİNCİ DOZ AŞI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı çalışanlarına, 28 günün ardından dünden 2. doz aşı uygulaması başladı. Ayrıca 70 yaş üzeri vatandaşlara dün, 65 yaş üzeri olanlara da bugünden itibaren aşı uygulandı.
TEHLİKE UZUN SÜREBİLİR
ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky, Covid-19 aşısının, grip gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi. Aşıların da mutasyonlara karşı geliştirilebileceğini bildirdi.
KEDİLER KORUNAMADI
Eskişehir'de sokak kedilerinde, insana geçmeyen ve bulaşıcı özelliğe sahip 'kedi koronavirüsü' olarak bilinen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FİP) görülmeye başlandı. Tedavisi olmayan hastalık nedeniyle salgın endişesi yaşanırken, hayvan barınakları ile özel kliniklerde karantina odaları hazırlandı.
BİR YIL İÇİNDE 5 BİN MUTASYON
Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aynur Karadenizli, Corona'nın yaklaşık 5 bin mutasyon geçirdiğine dikkat çekti. Ancak bunların kötü huylu mutasyonlar olduğunu belirtti.
İKİNCİ DOZ AŞI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı çalışanlarına, 28 günün ardından dünden 2. doz aşı uygulaması başladı. Ayrıca 70 yaş üzeri vatandaşlara dün, 65 yaş üzeri olanlara da bugünden itibaren aşı uygulandı.
TEHLİKE UZUN SÜREBİLİR
ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky, Covid-19 aşısının, grip gibi yılda bir kere yapılması gerekebileceğini söyledi. Aşıların da mutasyonlara karşı geliştirilebileceğini bildirdi.
KEDİLER KORUNAMADI
Eskişehir'de sokak kedilerinde, insana geçmeyen ve bulaşıcı özelliğe sahip 'kedi koronavirüsü' olarak bilinen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FİP) görülmeye başlandı. Tedavisi olmayan hastalık nedeniyle salgın endişesi yaşanırken, hayvan barınakları ile özel kliniklerde karantina odaları hazırlandı.
BİR YIL İÇİNDE 5 BİN MUTASYON
Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aynur Karadenizli, Corona'nın yaklaşık 5 bin mutasyon geçirdiğine dikkat çekti. Ancak bunların kötü huylu mutasyonlar olduğunu belirtti.