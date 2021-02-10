Evin içinde en çok tahta ve bir sürü çöp yığını olmuş gördük. Üst katta çocuklu bir aile oturuyordu, bunların şikayeti evde akrep ve çeşitli böcekler geldiğini söylediler. Kaymakamlığımız hızlı bir şekilde evi boşaltma kararı aldı" diye konuştu.