Evin kapısı kırılarak içeri girilen ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Evde bulunan 7 kamyon çöp iki günlük çalışmanın ardından kamyonlara yüklenerek çıkarıldı.
Beyoğlu Piripaşa Mahallesinde bir evden kötü kokular ve böcekler geldiği yönünde şikayet alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçerek evin bulunduğu sokağa gitti. Sokak içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, kötü kokuların evden geldiğini tespit etti.
Beyoğlu ilçe Emniyet ekipleri nezaretinde evin kapısı kırılarak içeriye girildi. Ekipler karşılarına çıkan manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrollerde evin bir çöp ev olduğu ortaya çıktı. Evin her odasında tonlarca ağırlıkta çöp olduğu görüldü.