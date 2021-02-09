Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, bir balıkçı tarafından yaklaşık 15 metre uzunluğunda Fin balinası görüldü.
"BEKLEDİK TEKRAR GELİR DİYE AMA GELMEDİ"
Teknelerinin yanından geçen balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Kaymaz, AA muhabirine, "Teknemizin hemen yanından geçti. Balinanın teknemizin yanından geçmesi güzel görüntüler oluşturdu. Bekledik, tekrar gelir diye ama gelmedi." dedi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, görüntülere yansıyan türün Fin balinası olduğunu söyledi.
Halk arasında oluklu balina (Balaenoptera physalus) olarak da bilinen bu türün normalde Atlantik Okyanusu'nda çok fazla bulunduğunu ifade eden Çevik, bunların özellikle batı Akdeniz'de de yaygın olduğunu kaydetti.