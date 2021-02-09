"ÇOK SIK GÖRÜLEN BİR ŞEY ZATEN"

Bu türün ılıman sularda yaşadığını aktaran Çevik, "İtalya, Fransa kıyılarında çok yaygın bir tür. Zaman zaman, özellikle kış aylarında doğuya doğru da bazı gruplar beslenmek amacıyla geliyor. Bu balina burada çok sık görülen bir şey zaten. Gözlem olmadığı için bilinmiyor. Biz sadece birilerine rast geldiği zaman ancak haberimiz oluyor. Mesela 2000 yılında bunlardan bir tanesi Yumurtalık sahilinde karaya vurmuştu." diye konuştu.