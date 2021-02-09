Araba fiyatına satıyor! 4 kuşaktır güvercin yetiştiriyor

Lunapark işleten Seyit Mehmet Gürler, dedesinden kalma güvercin yetiştiriciliğini hobi olarak sürdürüyor. Evinin bahçesini güvercinleri için büyük kümese çeviren Gürler'in yetiştirdiği kuşlar arasında, nesli Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine dayananlar da bulunuyor. 4 kuşaktır güvercin besleyip, yetiştirdiklerini belirten Seyit Mehmet Gürler, "Bu hobi, dedemin dedesinden kalma. Yaklaşık 200 yıldır bizim kapımızda bu güvercinlerden var" dedi.
"MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"
Besledikleri güvercinler arasında siyah renk olanın neslinin Osmanlı dönemine dayandığını kaydeden Gürler, "Bunlar tarihi 1200'lü yıllarında, Osmanlı padişahları tarafından saraylarda beslenirmiş. Şimdi ise bu güvercinlerimizin nesilleri tükenmek üzere.
Bunların manevi değeri bizde çok yüksek; ancak sahiplenmek isteyenler için şu anda takım fiyatı 2 bin ile 10 bin TL arasıdır. Biz bu kuşların neslini devam ettiriyoruz. Bursa'ya, Sakarya'ya, Gaziantep'e ve Almanya'ya gönderdik.