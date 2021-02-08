"GÜVENEREK VERDİM ARABAYI"

Arabasının vekaletini verdiğini söyleyen Mintaş, "Arabayı teslim ettiğimde orada bir arkadaşı da vardı. 'Sözleşme olmayacak mı?' diye sorduğum zaman sözleşmeye gerek olmadığını, paramı vereceğini söyledi. Ben de o şekilde güvenerek verdim arabayı. Araba gitti. Aradan 2 hafta geçtikten sonra bir dönüş olmadı. Ben aradım, hastalık o zaman Türkiye'de daha yeni yayılıyordu. Bir ay boyunca her gün aradım, bana yine vereceğini söyledi. 'Şu anda bazı sıkıntılar var' şeklinde ifadelerde bulunuyordu. Daha sonra bu şahsı araştırmaya başladım. Bu şahıs daha önce de böyle şeyler yapmış. Bunun en yakın tanıdıklarıyla tanıştım. Onlar da bu kişinin dolandırıcı olduğunu söylediler" diye konuştu.





"KORKTUĞUM İÇİN İSTEDİĞİ PARAYI GÖNDERDİM"

Daha sonra bu şahsı şikayet ettiğini kaydeden Mintaş, otomobilini kurtarmak isterken yeniden dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlattı.

Mintaş, "Bu bilgileri avukat bir arkadaşımla paylaşıyordum. O da beni birisiyle tanıştırdı. Tuzla'da oturduk, tanıştık. Onlar da dolandırıcıymış. Bu kişi benim arabamı alan şahsı takip ettiklerini, her şeyden haberdar olduklarını hatta benim bütün bilgilerime vakıf olduklarını söylemişti. 'Arabayı alan kişiyi şikayet etme, biz halledeceğiz, senin paranı getireceğiz' dedi. Aradan bir gün geçtikten sonra beni aradı. 'Mehmet ben Libya'ya gideceğim, acil bana para lazım' dedi. Ben de zaten dolandırılmışım, bu yüzden 'Param yok' dedim. Bunun çok önemli olduğunu, benim işimi takip ettiklerini, bu parayı gönderirsem daha güzel olacağını, hesabımda ne kadar para olduğunu da bildiklerini söyledi. Ben de korktuğum için istediği 15 bin lira parayı gönderdim. '2 bin lira daha lazım' dedi. Ben de çekiniyorum tabii ki. Hesabımda para var ama bu kişiler nereden biliyor onu anlayamadım. Daha sonra 2 bin lirayı da gönderdim" şeklinde konuştu.