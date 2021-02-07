Sözlü ifadeler doğrultusunda, işletme sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak çalışan G.İ'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada kadına tokat attığı belirlendi.

İŞLETMECİ TUTUKLANDI

Kasten yaralama, fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek suçlarından gözaltına alınan B.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.