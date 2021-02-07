Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi.
Pelitli Mahallesi'nde bir apartta yaralama ihbarı alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese giderek inceleme başlattı.
YOK BÖYLE ALÇAKLIK! İSTEMEYİNCE TOKAT ATMIŞ
Sözlü ifadeler doğrultusunda, işletme sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak çalışan G.İ'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada kadına tokat attığı belirlendi.
İŞLETMECİ TUTUKLANDI
Kasten yaralama, fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek suçlarından gözaltına alınan B.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.