Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.02.2021 19:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 19:56
    ABONE OL

    'da bir otel cisi temizlikçisine, konaklamaya gelen müşterileriyle zorla yaptırmış

    'un ilçesinde, temizlikçi olarak çalışan kadına yaptırdığı iddia edilen sahibi tutuklandı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

    AA
    Temizlikçisine, konaklamaya gelen müşterileriyle zorla...

    Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi.

    Pelitli Mahallesi'nde bir apartta yaralama ihbarı alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese giderek inceleme başlattı.

    YOK BÖYLE ALÇAKLIK! İSTEMEYİNCE TOKAT ATMIŞ

    Sözlü ifadeler doğrultusunda, işletme sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak çalışan G.İ'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada kadına tokat attığı belirlendi.

    İŞLETMECİ TUTUKLANDI

    Kasten yaralama, fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek suçlarından gözaltına alınan B.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Trabzon'da bir otel işletmecisi temizlikçisine, konaklamaya gelen müşterileriyle zorla fuhuş yaptırmış