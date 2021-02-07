Sular çekilince buradaki mezarlar ve evler görünür oldu. Sular çekildiğinde mezarlıkta iskeletler çıktı. Benim ihbarımla gelen yetkililer kemikleri yeni mahallenin mezarlığına götürdüler. Şimdi su çekildikçe yine çıkmaya devam ediyor. Ben burada vatandaş olarak vicdan azabı çekiyorum. Yarın bende onlar gibi olacağım.