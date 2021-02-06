Cemre havaya ne zaman düşecek? 2021 ilk cemre hangi tarihte nereye düşecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Cemreler birer hafta arayla düşüyor ve havalar gitgide daha da ısınıyor. Hava, su ve toprağa sırasıyla düşen cemreler düştükleri yerlerin ısınmasını sağlıyor. İşte bu harika doğa olayı hakkında tüm detaylar…
2021 YILI İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Baharın habercisi olan ilk cemre ne zaman düşecek sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılırken ilk cemre düşme tarihi 19- 20 Şubat olarak biliniyor.
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
İlk cemre havaya (19-20 Şubat)
İkincisi cemre suya (26-27 Şubat),
Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.