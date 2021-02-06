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    • Yaşam
    • 06.02.2021 15:35
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    • 06.02.2021 15:35
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    Gündemde pek çok kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Baharın müjdeleyicisi olan cemre belirli tarihlerde belirli yerlere düşüyor peki bu sıralama nasıl gerçekleşiyor? Arapça 'kor' anlamına gelen bu olay havaların ısınmaya başladığını insanlara müjdelemiş oluyor. Peki ? Işte merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Cemre havaya ne zaman düşecek?

    Cemre havaya ne zaman düşecek? 2021 ilk cemre hangi tarihte nereye düşecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Cemreler birer hafta arayla düşüyor ve havalar gitgide daha da ısınıyor. Hava, su ve toprağa sırasıyla düşen cemreler düştükleri yerlerin ısınmasını sağlıyor. İşte bu harika doğa olayı hakkında tüm detaylar…

    2021 YILI İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

    Baharın habercisi olan ilk cemre ne zaman düşecek sorusuna günlerdir yanıt aranıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılırken ilk cemre düşme tarihi 19- 20 Şubat olarak biliniyor.

    Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

    İlk cemre havaya (19-20 Şubat)

    İkincisi cemre suya (26-27 Şubat),

    Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

        CEMRE NE DEMEK?

        "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

        "cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
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