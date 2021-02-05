Üç aylar ne zaman başlayacak sorusu Şubat ayının ilk günleriyle birlikte akıllarda yavaş yavaş yer ediniyor. Mübarek üç ayların başladığı tarihi öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylar için geri sayım devam ediyor. Peki, üç aylar ne zaman? 2021 yılı Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet dini günler takviminde yer alan bilgiler...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

İşte 2021 yılı dini günler takvimi;