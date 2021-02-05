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    • 05.02.2021 13:29
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    • 05.02.2021 13:36
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    Film gibi operasyon! Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı kurtarıldı

    'da fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı yapılan operasyonla kurtartılırken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri 4 kişiyi ise arıyor.

    DHA
    Film gibi operasyon

    Hatay İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, Katarlı iş insanı K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'nin, 1 Şubat'ta ilçeye geldikleri ve burada kaçırılarak alıkonulduğunu belirledi.

    400 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER
    Şüphelilerin, Katarlı iş insanının ailesinden 400 bin dolar fidye istedikleri, paranın yarısını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, aileyi, paranın geri kalanının ay sonuna kadar ödenmemesi halinde kaçırdıkları kişileri Suriye'ye götürmekle tehdit ettikleri anlaşıldı.

    9 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
    Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin M.C., Y.S., A.D., H.C. ve G.A. olduğunu tespit etti. K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'nin Adana'ya götürüldüğünü belirleyen ekipler, 9 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

        Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'yi de kurtardı.

        4 KİŞİ ARANIYOR
        Polis ekiplerinin, olayla ilgisi bulunan ancak adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Katarlı iş insanı ile arkadaşı, polisler tarafından tekrar İskenderun'a götürüldü.

        ELE GEÇİRİLENLER
        Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, bir döner bıçağı, bir kama, bir kar maskesi, bir kelepçe kılıfı, kaçırılanlara ait pasaport, kimlik ve muhtelif kartlar ele geçirildi.

            Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

            Kurtarılan K.B.J.B.T.A.K. ile M.'nin işlemlerinin ardından hava yoluyla İstanbul'a gittiği öğrenildi.
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