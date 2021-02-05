249 KM HIZA ULAŞACAK

Qiddiya'nın CEO'su Philippe Gas projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki luna park hız treni tutkunları burada bulaşacak. Başka hiçbir yerde benzer bir şey olmadığı için duyduklarından beri yolculuğu dört gözle bekliyorlar" dedi.