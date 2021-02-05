Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.02.2021 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 12:07
    ABONE OL

    Dünyanın en uzunu ve en hızlısı olacak! 'daki hız treni 2023'te açılacak

    'da dünyanın en uzun, hızlı ve en yüksek lunapark hız treni olmak için hazırlanan ’nın 2023 yılında açılacağı açıklandı. Lunaparktaki hız treni saatte 249 km hıza ulaşacak ve hız treni hattının uzunluğu 4 kilometre olacak.

    Dünyanın en uzun, hızlı ve en yüksek lunapark hız treni olmaya hazırlanan Falcon's Flight için tasarım sürecinin devam ettiği açıklandı. Lunapark hız treninin, Suudi Arabistan'daki Six Flags Qiddiya'daki ana cazibe merkezi olacağı ve tema parkın 2023'te açılmasının planlandığı belirtildi.

    249 KM HIZA ULAŞACAK
    Qiddiya'nın CEO'su Philippe Gas projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki luna park hız treni tutkunları burada bulaşacak. Başka hiçbir yerde benzer bir şey olmadığı için duyduklarından beri yolculuğu dört gözle bekliyorlar" dedi.

    Gas lunaparktaki hız treninin 4 kilometrelik parkuru kapsayacağı ve saatte 155 mil (249 km) maksimum hıza ulaşacağını ifade ederek, " Manyetik motor hızlandırma kullanarak 160 m derinliğindeki bir vadiye dikey bir uçurum dalış manevrası' özelliğine sahip olacak" diye konuştu.

        1 MİLLE TAHTTAN İNDİRECEK
        Suudi Arabistan'a açılacak olan lunapark hız trenini 155 mil (249 km) ile Japonya'nın Nagashima Spa Land eğlence alanında bulunan Japon Steel Dragon 200 deki 154 mil ile dünyanın en uzun lunapark trenini 1 mille tahtından indirecek.

        ABD'nin New Jersey'deki Six Flags Great Adventure'daki Kingda Ka lunapark treni, dünyadaki en uzun unvanını elinde tutuyor.

        Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ferrari World Abu Dabi'deki Formula Rossa, saatte 149 mil hızla seyahat eden en hızlısı olarak biliniyor.
            Haberler Yaşam Dünyanın en uzunu ve en hızlısı olacak! Suudi Arabistan'daki hız treni 2023'te açılacak