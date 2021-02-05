Dünyanın en uzun, hızlı ve en yüksek lunapark hız treni olmaya hazırlanan Falcon's Flight için tasarım sürecinin devam ettiği açıklandı. Lunapark hız treninin, Suudi Arabistan'daki Six Flags Qiddiya'daki ana cazibe merkezi olacağı ve tema parkın 2023'te açılmasının planlandığı belirtildi.
249 KM HIZA ULAŞACAK
Qiddiya'nın CEO'su Philippe Gas projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki luna park hız treni tutkunları burada bulaşacak. Başka hiçbir yerde benzer bir şey olmadığı için duyduklarından beri yolculuğu dört gözle bekliyorlar" dedi.
Gas lunaparktaki hız treninin 4 kilometrelik parkuru kapsayacağı ve saatte 155 mil (249 km) maksimum hıza ulaşacağını ifade ederek, " Manyetik motor hızlandırma kullanarak 160 m derinliğindeki bir vadiye dikey bir uçurum dalış manevrası' özelliğine sahip olacak" diye konuştu.