Birçok sanatseveri buraya davet ediyorum. Çekimlerimizi bölgenin en iyi fotoğrafçısı olarak bilinen Malik Kaya yaptı ve ortaya çok güzel kareler çıktı. Hem Malik Kaya ve ekibine hem de bu çekim için özel kıyafet hazırlayan modacı Fırat Kaplan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.