Dünyada her 100 kişiden birinin, ülkemizde de yaklaşık 1 milyon kişinin epilepsi hastası olduğunu belirten ve Milliyet'e konuşanTürk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni, "Günümüzde hâlâ epilepsiyi cinlerle perilerle ilişkilendiren insanların olması bizi çok üzüyor. Epilepsi sanıldığı gibi bizlerden çok uzak, bizim başımıza asla gelmeyecek bir hastalık değil. Kafa travması, beyin tümörü, menenjit, ışın tedavisi sonrası bile epilepsi gelişebilir" dedi.
"5 KİŞİDEN 2'Sİ YAKINLARININ EPİLEPSİLİ BİRİYLE EVLENMESİNİ İSTEMİYOR"
Prof. Dr. Yeni, araştırma sonuçlarını da şöyle değerlendirdi: "Toplumun yüzde 6'sı epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 5 kişiden 1'i 'İşveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem' diyor. Her 5 kişiden 2'si yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemiyor. Bir başka çarpıcı sonuç da hâlâ epilepsinin cinli perili bir hastalık olduğuna inananların oranının yüzde 5 olması."
"EPİLEPSİNİN OKUYAMAMAKLA ALAKASI YOK"
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nerses Bebek, kampanyanın bu yıl ki ana mesajının, "Epilepsinin okuyamamakla, çalışamamakla, iş hayatında başarılı olamamakla #NeAlakasıVar! olduğunu kaydetti.