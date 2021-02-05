Dünyada her 100 kişiden birinin, ülkemizde de yaklaşık 1 milyon kişinin epilepsi hastası olduğunu belirten ve Milliyet'e konuşanTürk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni, "Günümüzde hâlâ epilepsiyi cinlerle perilerle ilişkilendiren insanların olması bizi çok üzüyor. Epilepsi sanıldığı gibi bizlerden çok uzak, bizim başımıza asla gelmeyecek bir hastalık değil. Kafa travması, beyin tümörü, menenjit, ışın tedavisi sonrası bile epilepsi gelişebilir" dedi.